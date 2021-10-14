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18:00 (мск), источник: Это Кавказ

«У микрофона — бабуся из Динамо»

Валерия Константиновна больше полувека озвучивает футбольные матчи на ставропольском «Динамо». Диктор рассказала о романе с профессией, знакомстве со Львом Яшиным и любви к анекдотам.

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Источник: Фото: Джамиля Ибрагимова

На стадионе «Динамо» в центре Ставрополя уже 55 лет звучит один и тот же голос — озорной, яркий и узнаваемый. Он принадлежит Валерии Константиновне Кленевской. Под кричалки болельщиков и судейский свисток диктор объявляет составы команд, авторов голов и чей черед бить пенальти.

Валерия Константиновна и сегодня будет у микрофона. В свои 79 лет она не без труда поднимается в «кабинет» по лестнице. Рабочее место нашей героини — подоконник в дикторской, которому она даже посвятила оду, с первых минут встречи шутит Валерия Константиновна.

— Есть в дикторской подоконник, дружочек мой 55 лет. О господи, как я ему благодарна, ведь он мне ни разу не изменил, менялись радисты, менялась команда, а он меня ждал, ценил и любил.

На кресло возле окна, откуда открывается обзор на все поле стадиона, Валерия Константиновна взбирается без прежней прыти, но все так же с удовольствием и в предвкушении предстоящего матча, в предвкушении фразы: «Здравствуйте, дорогие болельщики, мы начинаем игру».

Радийная школа

Валерия Константиновна начинала на радио — заведовала фонотекой, читала новости. Отсюда и поставленный уверенный голос: радийная школа, подчеркивает наша собеседница.

Вскоре девушке стало тесно на прежнем месте работы, и на подмогу пришел случай. Сосед Валерии, бывший в ту пору председателем краевого совета «Динамо», предложил ей стать «голосом ставропольского футбола».

— Он у меня спрашивает: «Лер, ты не хочешь поработать у нас на стадионе?» Я отвечаю: «Да я гандболом занималась, а к футболу отношения не имею». А он: «Приди, попробуй». Я пришла, и все — пошли мои матчи, пошли мои дни любимые, футбольные, — вспоминает Валерия Кленевская.

Любовь к анекдотам

Источник: Фото: Джамиля Ибрагимова

Так в 1967 году и начался «роман с профессией». Валерия Константиновна могла пропустить что угодно, но только не матч. Даже отпуск женщина подстраивала под дни, когда не было игр. Несмотря на серьезность в работе, отличное чувство юмора не изменяет ставропольскому диктору никогда. В перерывах между объявлениями наша собеседница любит рассмешить коллег анекдотами. За полвека не обошлось без курьезов.

— Я объявила составы команд и сижу, травлю анекдоты радисту. Вдруг замечаю — тишина. Вроде болельщики должны кричать, а там тишина. Поднимается ко мне контролер стадиона и говорит: «Валерия Константиновна, может, вы микрофон выключите, фанаты слушают ваши анекдоты и даже перестали болеть». У меня челюсть отвисла. Тумблер был включен! Слава Богу, анекдоты были корректные, — смеется диктор.

Валерия Константиновна работала рука об руку с известным комментатором Александром Курашовым. С диктором Победы — Юрием Левитаном — в 1982 году она вела программу на Мамаевом кургане в Волгограде. Голос девушки из Ставрополя звучал на соревнованиях по всему всему Советскому Союзу: в Москве, Таллине, в Припяти диктор была за год до Чернобыльской трагедии, в 1985-м. Валерия Константиновна вспоминает: город тогда был красивым и уютным.

Кленевская не раз комментировала матчи в поселке Рыздвяном Ставропольского края. Местные жители признавались ей: «Мы не футбол приходим смотреть, мы вас слушать приходим».

Кроме турниров по ставшему любимым виду спорта диктор работала и на соревнованиях по плаванию. Смеясь, женщина признается, что сама при этом плавать не умела. Собеседница отмечает, что был опыт и судейства. Но особенно запомнился случай в Риге.

— Приезжаю на международное соревнование по плаванию, иду в республиканский комитет для отчета, а работники шепчутся: «Вот, это та диктор из Ставрополя, которая анекдоты рассказывает», — смеется женщина. — В Риге! И там меня знали.

Женщине довелось работать и не по профессии. В театре Валерия Константиновна была воспитателем детской комнаты — занимала ребят, пока их родители были на спектаклях.

Восхищение «Черного паука»

Одно из любимых воспоминаний Валерии Кленевской — встреча со знаменитым Львом Яшиным. В 1969-м на игру в Ставрополь приехало московское «Динамо», за которое и выступал чемпион Олимпиады, Европы и пятикратный — Советского Союза. После матча Валерия взяла автограф у прославленного вратаря, которого западные СМИ прозвали «Черным пауком». Яшин сказал ей: «Валерия Константиновна, такого голоса, как у вас, я еще нигде не слышал». Случай, признается Кленевская, греет ей сердце до сих пор.

Личная жизнь Кленевской оказалась не такой безоблачной. С разницей в год она осталась без самых близких и родных людей. После неудачных родов потеряла сына, а потом не стало мужа. Валерия Константиновна нашла утешение в профессии: стадион заменил ей дом, а футболисты — семью.

— Я безумно люблю свой родной футбол, я безумно люблю ребят, я всех их помню и знаю. Как я могу уйти? Меня ревность душит: кто тут будет? Я не представляю, что кто-то вместо меня будет здесь сидеть. Знаете, есть такая комедия, называется «Труффальдино из Бергамо», так вот я — бабуся из Динамо, — шутя, восклицает Валерия Константиновна.

Ставропольский диктор добавляет, что сейчас из-за проблем со здоровьем, кроме футбола, практически никуда не ходит. Но здесь, на рабочем месте, она счастлива.

— Сколько лет протянем, не важно, главное — улыбаться чаще, хохмить и никому не жаловаться на своё здоровье. А зачем? Все замечательно, все хорошо!

Автор: Джамиля Ибрагимова

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