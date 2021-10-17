«Кайрат» лишился всех шансов на победу в КПЛ-2021
«Тобол» обыграл «Кызыл-Жар» (2:0) в 24-м туре КПЛ.
Тобол Кс
Астана
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Тобол» обыграл «Кызыл-Жар» (2:0) в 24-м туре КПЛ.
Таким образом костанайский клуб гарантировал себе как минимум серебряные медали чемпионата, за два тура до конца став недосягаемым для действующего обладателя титула — алматинского «Кайрата».
За золото команда Александра Москаленко поборется с «Астаной».
|Место
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|«Астана»
|24
|17
|5
|2
|52-23
|56
|2
|«Тобол»
|24
|16
|7
|1
|48-17
|55
|3
|«Кайрат»
|24
|13
|8
|3
|51-21
|47