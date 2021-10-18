Жесткая драка в чемпионате Словакии: фанаты устроили массовое побоище прямо на поле. Видео

На 15-й минуте игры стал твориться настоящий хаос. Фанаты хозяев прорвались на поле и устремились к гостевому сектору. Болельщики «Слована» двинулись навстречу своим оппонентам. В итоге все завершилось массовым побоищем, в которое также оказались вовлечены сотрудники полиции, пытавшиеся остудить пыл хулиганов. Встреча была прервана.