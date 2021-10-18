Жесткая драка в чемпионате Словакии: фанаты устроили массовое побоище прямо на поле. Видео
Матч 11-го тура чемпионата Словакии в Трнаве между местным «Спартаком» и братиславским «Слованом» закончился, не успев начаться.
Матч 11-го тура чемпионата Словакии в Трнаве между местным «Спартаком» и братиславским «Слованом» закончился, не успев начаться.
На 15-й минуте игры стал твориться настоящий хаос. Фанаты хозяев прорвались на поле и устремились к гостевому сектору. Болельщики «Слована» двинулись навстречу своим оппонентам. В итоге все завершилось массовым побоищем, в которое также оказались вовлечены сотрудники полиции, пытавшиеся остудить пыл хулиганов. Встреча была прервана.
«Слован» и «Спартак» лидируют в чемпионате Словакии, набрав по 23 очка. Команда из Братиславы идет на 1-м месте благодаря лучшей разнице мячей.