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10:53 (мск), источник: Sport24

Жесткая драка в чемпионате Словакии: фанаты устроили массовое побоище прямо на поле. Видео

Матч 11-го тура чемпионата Словакии в Трнаве между местным «Спартаком» и братиславским «Слованом» закончился, не успев начаться.

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Источник: t.me/ofnews

На 15-й минуте игры стал твориться настоящий хаос. Фанаты хозяев прорвались на поле и устремились к гостевому сектору. Болельщики «Слована» двинулись навстречу своим оппонентам. В итоге все завершилось массовым побоищем, в которое также оказались вовлечены сотрудники полиции, пытавшиеся остудить пыл хулиганов. Встреча была прервана.

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«Слован» и «Спартак» лидируют в чемпионате Словакии, набрав по 23 очка. Команда из Братиславы идет на 1-м месте благодаря лучшей разнице мячей.

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