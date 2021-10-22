Сборная России о дне рождения Льва Яшина: Наша легенда на все времена!
Пресс-служба сборной России вспомнила о дне рождения бывшего вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.
Пресс-служба сборной России вспомнила о дне рождения бывшего вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.
«92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена!» — говорится в инстаграме сборной.
Яшин в 1963 голу получил приз лучшему футболисту Европы и до сих пор остается единственным вратарем, удостоенным «Золотого мяча».