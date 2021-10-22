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13:08 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная России о дне рождения Льва Яшина: Наша легенда на все времена!

Пресс-служба сборной России вспомнила о дне рождения бывшего вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

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Источник: РИА "Новости"

«92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена!» — говорится в инстаграме сборной.

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Яшин в 1963 голу получил приз лучшему футболисту Европы и до сих пор остается единственным вратарем, удостоенным «Золотого мяча».

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