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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» обыграл «Витебск» в матче чемпионата Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Лидер первенства солигорский «Шахтер» обыграл в гостях «Витебск» со счетом 2:1, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине — в составе победителей голы в активе Милоша Сатары и Игоря Ивановича, у хозяев отличился Руслан Теверов.

Во время загрузки произошла ошибка.

С таким же результатом футболисты «Слуцка» обыграли на своем поле «Сморгонь». Позже «Гомель» у себя дома встретится со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.

Вчера идущий вторым борисовский БАТЭ победил на выезде гродненский «Неман» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени счет открыл Дмитрий Юсов, а на 88-й минуте Евгений Яблонский во второй раз поразил ворота Сергея Курганского.

Заключительные поединки этого тура пройдут 24 октября:

  • «Минск» — «Славия» (Мозырь);
  • «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест).

Минское «Динамо» получило 3 очка в несостоявшемся матче с речицким «Спутником», который снялся с соревнований после первого круга.

Турнирное положение:

  • «Шахтер» — 65 очков (25 матчей);
  • БАТЭ — 58 (27);
  • «Динамо» (Минск) — 57 (27);
  • «Рух» — 51 (26);
  • «Гомель» — 49 (25);
  • «Витебск» — 34 (27);
  • «Ислочь» — 34 (26);
  • «Динамо» (Брест) — 34 (26);
  • «Неман» — 30 (27);
  • «Торпедо-БелАЗ» — 29 (25);
  • «Минск» — 29 (25);
  • «Энергетик-БГУ» — 29 (26);
  • «Слуцк» — 28 (27);
  • «Славия» — 24 (25);
  • «Сморгонь» — 16 (27),
  • «Спутник» — 7 (27).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей.

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