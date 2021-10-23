«Шахтер» обыграл «Витебск» в матче чемпионата Беларуси

Лидер первенства солигорский «Шахтер» обыграл в гостях «Витебск» со счетом 2:1, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине — в составе победителей голы в активе Милоша Сатары и Игоря Ивановича, у хозяев отличился Руслан Теверов.
С таким же результатом футболисты «Слуцка» обыграли на своем поле «Сморгонь». Позже «Гомель» у себя дома встретится со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.
Вчера идущий вторым борисовский БАТЭ победил на выезде гродненский «Неман» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени счет открыл Дмитрий Юсов, а на 88-й минуте Евгений Яблонский во второй раз поразил ворота Сергея Курганского.
Заключительные поединки этого тура пройдут 24 октября:
Минское «Динамо» получило 3 очка в несостоявшемся матче с речицким «Спутником», который снялся с соревнований после первого круга.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей.