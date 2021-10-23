«Шахтер» обыграл «Витебск» в матче чемпионата Беларуси

Лидер первенства солигорский «Шахтер» обыграл в гостях «Витебск» со счетом 2:1, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине — в составе победителей голы в активе Милоша Сатары и Игоря Ивановича, у хозяев отличился Руслан Теверов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rNJmSvPkU5E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С таким же результатом футболисты «Слуцка» обыграли на своем поле «Сморгонь». Позже «Гомель» у себя дома встретится со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района.

Вчера идущий вторым борисовский БАТЭ победил на выезде гродненский «Неман» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени счет открыл Дмитрий Юсов, а на 88-й минуте Евгений Яблонский во второй раз поразил ворота Сергея Курганского.

Заключительные поединки этого тура пройдут 24 октября:

«Минск» — «Славия» (Мозырь);

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест).

Минское «Динамо» получило 3 очка в несостоявшемся матче с речицким «Спутником», который снялся с соревнований после первого круга.

Турнирное положение:

«Шахтер» — 65 очков (25 матчей);

БАТЭ — 58 (27);

«Динамо» (Минск) — 57 (27);

«Рух» — 51 (26);

«Гомель» — 49 (25);

«Витебск» — 34 (27);

«Ислочь» — 34 (26);

«Динамо» (Брест) — 34 (26);

«Неман» — 30 (27);

«Торпедо-БелАЗ» — 29 (25);

«Минск» — 29 (25);

«Энергетик-БГУ» — 29 (26);

«Слуцк» — 28 (27);

«Славия» — 24 (25);

«Сморгонь» — 16 (27),

«Спутник» — 7 (27).