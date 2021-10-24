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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны все участники КПЛ сезона-2022

Стали известны все команды, которые примут участие в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Новичками КПЛ стали «Аксу» и «Махтаарал» из первой лиги, которые заменили вылетевшие «Жетысу» и «Кайсар».

Помимо них, в КПЛ-2022 выступят: «Астана», «Тобол», «Кайрат», «Кызыл-Жар», «Ордабасы», «Акжайык», «Актобе», «Шахтер», «Тараз», «Каспий», «Атырау» и «Туран».

В текущем сезоне КПЛ осталось определить чемпиона. За два тура до завершения «Астана» с 56 очками лидирует, опережая «Тобол» на один балл. «Кайрат» досрочно сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.

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