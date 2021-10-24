Стали известны все участники КПЛ сезона-2022
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Стали известны все команды, которые примут участие в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.
Стали известны все команды, которые примут участие в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.
Новичками КПЛ стали «Аксу» и «Махтаарал» из первой лиги, которые заменили вылетевшие «Жетысу» и «Кайсар».
Помимо них, в КПЛ-2022 выступят: «Астана», «Тобол», «Кайрат», «Кызыл-Жар», «Ордабасы», «Акжайык», «Актобе», «Шахтер», «Тараз», «Каспий», «Атырау» и «Туран».
В текущем сезоне КПЛ осталось определить чемпиона. За два тура до завершения «Астана» с 56 очками лидирует, опережая «Тобол» на один балл. «Кайрат» досрочно сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.