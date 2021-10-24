Стали известны все участники КПЛ сезона-2022

Новичками КПЛ стали «Аксу» и «Махтаарал» из первой лиги, которые заменили вылетевшие «Жетысу» и «Кайсар».

Помимо них, в КПЛ-2022 выступят: «Астана», «Тобол», «Кайрат», «Кызыл-Жар», «Ордабасы», «Акжайык», «Актобе», «Шахтер», «Тараз», «Каспий», «Атырау» и «Туран».