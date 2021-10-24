Футболисты «Астаны» досрочно покинули поле в матче с «Кайратом»

Главный тренер столичного клуба Андрей Тихонов принял решение увести игроков незадолго до окончания первого тайма. Таким образом наставник выразил несогласие с действиями рефери Игоря Чеснокова из Усть-Каменогорска.
Ранее трижды на газоне оказывался атакующий полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян и дважды Марин Томасов. Однако свисток судьи встречи в этих моментах молчал. При этом Чесноков успел показать две желтый карточки игрокам «Астаны» и одну кайратовцу.
Спустя несколько минут после ухода с поля «Астана» все-таки вернулась доиграть матч. Счет к тому моменту был 1:0 в пользу алматинской команды. Гол на 9-й минуте забил Небойша Косович.
Напомним, что игра является крайне важной в гонке за чемпионский титул. За два тура до конца чемпионата «Астана» имеет преимущество всего в одно очко над «Тоболом». И потеря очков в игре с «Кайратом» значительно снижает шансы за чемпионство.