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14:03 (мск), источник: Nur.kz

Футболисты «Астаны» досрочно покинули поле в матче с «Кайратом»

В предпоследнем туре чемпионата Казахстана по футболу произошел скандал. В Алматы в центральной игре между «Кайратом» и «Астаной» гости досрочно ушли с поля в знак протеста против судейских решений, сообщает NUR.KZ.

Астана
Кайрат
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Главный тренер столичного клуба Андрей Тихонов принял решение увести игроков незадолго до окончания первого тайма. Таким образом наставник выразил несогласие с действиями рефери Игоря Чеснокова из Усть-Каменогорска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее трижды на газоне оказывался атакующий полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян и дважды Марин Томасов. Однако свисток судьи встречи в этих моментах молчал. При этом Чесноков успел показать две желтый карточки игрокам «Астаны» и одну кайратовцу.

Спустя несколько минут после ухода с поля «Астана» все-таки вернулась доиграть матч. Счет к тому моменту был 1:0 в пользу алматинской команды. Гол на 9-й минуте забил Небойша Косович.

Напомним, что игра является крайне важной в гонке за чемпионский титул. За два тура до конца чемпионата «Астана» имеет преимущество всего в одно очко над «Тоболом». И потеря очков в игре с «Кайратом» значительно снижает шансы за чемпионство.

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