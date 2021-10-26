Вагнер Лав заинтересовал «Интернасьонал» («ЦВБП-Медиа»)

В услугах игрока «Кайрата» Вагнера Лава заинтересован бразильский «Интернасьонал», который ищет замену 37-летнему Паоло Герреро.

Ожидается, что контракт с перуанцем будет расторгнут. В такой ситуации вполне ожидаемо возобновление интереса бразильского клуба к Вагнеру, утверждают местные радиожурналисты.