Вагнер Лав заинтересовал «Интернасьонал» («ЦВБП-Медиа»)
Появилась информация о будущем форварда «Кайрата» Вагнера Лава, контракт которого с алматинским клубом истекает в декабре.
Кайрат
Появилась информация о будущем форварда «Кайрата» Вагнера Лава, контракт которого с алматинским клубом истекает в декабре.
В услугах игрока «Кайрата» Вагнера Лава заинтересован бразильский «Интернасьонал», который ищет замену 37-летнему Паоло Герреро.
Ожидается, что контракт с перуанцем будет расторгнут. В такой ситуации вполне ожидаемо возобновление интереса бразильского клуба к Вагнеру, утверждают местные радиожурналисты.