Свая Эдик, рязанский гриб БоРя и адский майонез. Самые нелепые талисманы российского спорта

Стадион «Калининград» захотел талисмана, как у спортивных клубов и придумал Эдика. Эдик — бетонная свая с пучком травы на голове. Все это — отсылка к 50 тысячам свай, на которых стоит стадион, ну и газону на поверхности.

В соцсетях креатив оценили неоднозначно и задались вопросом, с помощью чего у авторов родилась столь интересная фантазия. Зато «Балтике», играющей на стадионе, идея понравилась. Поэтому скоро Эдика с большой долей вероятности можно будет увидеть на футбольных матчах.

А какие еще странноватые талисманы появлялись в истории российского спорта?

«Сатурн»

Команда из Раменского, в начале нулевых игравшая в премьер-лиге, ожидаемо вдохновлялась для создания талисмана космической темой. Сначала это был мяч на ножках, замаскированный под планету Сатурн. Спустя несколько лет маскот уже оправдывал прозвище команды — инопланетяне. И представлял собой вот такого зеленого джентльмена.

«Урал»

В 2016 году отдельным перфомансом запомнился «Урал». В перерыве матча с «Ростовом» замерзших и заскучавших зрителей вышел развлекать местный Шмель в компании со… спонсорскими талисманами в виде упаковок майонеза. Чуть позже на Youtube родилось знаменитое видео с подходящей звуковой дорожкой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sgq6cE7QS3I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Липецк»

В 2014 году хоккейный клуб «Липецк» обзавелся, возможно, самым пацанским маскотом в истории. В голосовании на сайте болельщики выбрали шмеля Жеку. Своим ужасающим выражением лица он покорил не только липецких болельщиков, но и весь спортивный Рунет.

«Тосно»

У ныне почившего «Тосно» было сразу два талисмана — Лось и Корюшка. И если к рогатому вопросов нет, то рыба в качестве маскота футбольного, а не ватерпольного клуба, вызывает вопросы. Окей, корюшка является одним из символов города, но при чем тут футбол? Зато ее губам позавидует множество начинающих инста-див.

«Крылья Советов»

А так когда-то выглядел талисман самарской команды. Кого он олицетворяет — большой вопрос. Судя по формам, это вряд ли может быть футболист. Получается, что, вероятнее всего, так выглядит среднестатистический болельщик Самары.

«Рязань»

Еще один случай из мира хоккея, который доказывает, что устраивать голосование среди болельщиков — дело забавное, но результат может быть непредсказуемым. Так болельщики «Рязани» решили, что талисманом их клуба будет Гриб. И не просто гриб, а Гриб БоРя (что расшифровывается как «Болельщик Рязани»). А почему бы и да?

«Краснодар»

Да, официальным талисманом краснодарской команды выступает ожидаемый бык, но у него также есть неофициальный аналог. Им является камерунец, а ныне узнаваемый краснодарец Зомо, который всегда присутствует на матчах команды. Его отличительные черты — максимально яркие макияж и одеяния.