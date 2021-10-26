Россиянка Курочкина забила самый быстрый гол в мировом женском футболе — на 10-й секунде
Нападающая «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила мировой рекорд, забив гол на 10-й секунде матча 23-го тура российской Суперлиги с «Енисеем» (2:1).
Нападающая «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила мировой рекорд, забив гол на 10-й секунде матча 23-го тура российской Суперлиги с «Енисеем» (2:1).
38-летняя россиянка поразила ворота уже на отметке 00:09:31 и стала автором самого быстрого гола в мировом профессиональном женском футболе.
«Поздравляем всю команду “Звезда-2005” и болельщиков. Вы вошли в историю!» — говорится в сообщении РФС.