«Локомотив» обыграл «Леванте» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл испанский «Леванте» в матче ¼ финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл испанский «Леванте» в матче ¼ финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:4 в пользу железнодорожников. У победителей покер оформил Борис Никоноров, хет-трик сделал Федор Земсков, еще по мячу забили Денис Пархоменко и Хосе Оливейра.
Полуфинальный матч с участием «Локомотива» пройдет в среду, 27 октября. Столичный клуб сыграет с бразильским «Васко да Гама».