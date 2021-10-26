«Локомотив» обыграл «Леванте» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:4 в пользу железнодорожников. У победителей покер оформил Борис Никоноров, хет-трик сделал Федор Земсков, еще по мячу забили Денис Пархоменко и Хосе Оливейра.