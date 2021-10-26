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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Леванте» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл испанский «Леванте» в матче ¼ финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:4 в пользу железнодорожников. У победителей покер оформил Борис Никоноров, хет-трик сделал Федор Земсков, еще по мячу забили Денис Пархоменко и Хосе Оливейра.

Полуфинальный матч с участием «Локомотива» пройдет в среду, 27 октября. Столичный клуб сыграет с бразильским «Васко да Гама».

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