Минское «Динамо» победило на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в своем стартовом поединке минчане в упорнейшей борьбе переиграли московский «Спартак» со счетом 5:4 и вышли в полуфинал. В составе «Динамо» по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий. Завтра динамовцы, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо, в матче за выход в главный финал встретятся с победителем поединка между португальской «Брагой» и японским клубом «Токио Верди».