Минское «Динамо» победило на старте клубного ЧМ по пляжному футболу
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победно начало выступление на клубном чемпионате мира, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победно начало выступление на клубном чемпионате мира, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в своем стартовом поединке минчане в упорнейшей борьбе переиграли московский «Спартак» со счетом 5:4 и вышли в полуфинал. В составе «Динамо» по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий. Завтра динамовцы, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо, в матче за выход в главный финал встретятся с победителем поединка между португальской «Брагой» и японским клубом «Токио Верди».
Также сегодня бразильский «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро с минимальным перевесом одолел уругвайский «Насьональ» из Монтевидео — 5:4. Завтра бразильцы сыграют с московским «Локомотивом», который разгромил испанский «Леванте» со счетом 9:4.