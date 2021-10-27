Победа над «Гомелем» принесет футболистам «Шахтера» второй чемпионский титул

Чтобы стать недосягаемыми для преследователей, подопечным Алексея Баги необходимо выиграть в гостях у «Гомеля» в перенесенном матче 15-го тура. Эта встреча начнется в 19.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Сегодняшний поединок станет очным соперничеством двух главных претендентов на звание лучшего бомбардира 33-го белорусского первенства — в составе «Шахтера» играет гамбийский форвард Дембо Дарбо, на счету которого 18 забитых мячей, а в активе белорусского нападающего гомельчан Андрея Соловья на два гола меньше.
В этом сезоне соперники в начале августа встречались в Солигорске в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси и тогда «Гомель» победил в дополнительное время со счетом 2:1.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси:
В конце этой недели состоятся еще два перенесенных поединка:
Игры 28-го тура пройдут 5—7 ноября.