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13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Победа над «Гомелем» принесет футболистам «Шахтера» второй чемпионский титул

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» сегодня могут досрочно завоевать свой второй подряд чемпионский титул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Чтобы стать недосягаемыми для преследователей, подопечным Алексея Баги необходимо выиграть в гостях у «Гомеля» в перенесенном матче 15-го тура. Эта встреча начнется в 19.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Сегодняшний поединок станет очным соперничеством двух главных претендентов на звание лучшего бомбардира 33-го белорусского первенства — в составе «Шахтера» играет гамбийский форвард Дембо Дарбо, на счету которого 18 забитых мячей, а в активе белорусского нападающего гомельчан Андрея Соловья на два гола меньше.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне соперники в начале августа встречались в Солигорске в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси и тогда «Гомель» победил в дополнительное время со счетом 2:1.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси:

  1. «Шахтер» — 65 очков (25 матчей),
  2. БАТЭ — 58 (27),
  3. «Динамо» (Минск) — 57 (27),
  4. «Гомель» — 52 (26),
  5. «Рух» — 52 (27),
  6. «Динамо» (Брест) — 37 (27),
  7. «Витебск» — 34 (27),
  8. «Ислочь» — 34 (27),
  9. «Неман» — 30 (27),
  10. «Торпедо-БелАЗ» — 30 (26),
  11. «Минск» — 29 (26),
  12. «Энергетик-БГУ» — 29 (27),
  13. «Слуцк» — 28 (27),
  14. «Славия» — 27 (26),
  15. «Сморгонь» — 16 (27),
  16. «Спутник» — 7 (27).

В конце этой недели состоятся еще два перенесенных поединка:

  • 30 октября. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия».
  • 31 октября. «Минск» — «Шахтер».

Игры 28-го тура пройдут 5—7 ноября.

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