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14:28 (мск), источник: Sports.Ru

Тихонова на два года отстранили от соревнований в Казахстане за демарш в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отстранен от всех соревнований под эгидой федерации футбола Казахстана и ПФЛК на два года.

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Источник: РИА "Новости"

В гостевом матче с «Кайратом» его команда на несколько минут ушла с поля, возмущенная судейством встречи.

«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов “Fair Play”, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды “Астана” Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», — говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник столичного клуба Тигран Барсегян дисквалифицирован на месяц за демонстрацию оскорбительных жестов публике.

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