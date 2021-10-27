Тихонова на два года отстранили от соревнований в Казахстане за демарш в матче с «Кайратом»
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отстранен от всех соревнований под эгидой федерации футбола Казахстана и ПФЛК на два года.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отстранен от всех соревнований под эгидой федерации футбола Казахстана и ПФЛК на два года.
В гостевом матче с «Кайратом» его команда на несколько минут ушла с поля, возмущенная судейством встречи.
«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов “Fair Play”, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды “Астана” Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», — говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.
Полузащитник столичного клуба Тигран Барсегян дисквалифицирован на месяц за демонстрацию оскорбительных жестов публике.