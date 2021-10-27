Андрей Тихонов отреагировал на двухгодичную дисквалификацию в Казахстане

«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание? А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — цитирует Тихонова спортивный журналист Владимир Жарков в своём «телеграме».