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15:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов отреагировал на двухгодичную дисквалификацию в Казахстане

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отреагировал на дисквалификацию, полученную на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание? А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — цитирует Тихонова спортивный журналист Владимир Жарков в своём «телеграме».

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Напомним, Андрей Тихонов был дисквалифицирован на два года. Такая санкция была выписана после Тихонову матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алматы (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.

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