«Локомотив» вышел в финал клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский «Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Московский «Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
В полуфинале российский клуб обыграл бразильский «Васко да Гама» со счетом 4:3. В составе победителей дублем отметился Федор Земсков, еще по голу забили Борис Никоноров и Филипп Борер.
В финале «Локомотив» сыграет с «Брагой», обыгравшей минское «Динамо» (6:2).
Финал состоится 27 октября в 20:30 по московскому времени.