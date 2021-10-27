Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
1-й тайм
КАМАЗ
Урал
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Факел
Нижний Новгород
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ротор
Ахмат
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Алания
Уфа
10
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Кубок России
19:30
Кубань
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Осасуна
Все события
17:38 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» вышел в финал клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский «Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

Наверх
Источник: vk.com/club18873541

В полуфинале российский клуб обыграл бразильский «Васко да Гама» со счетом 4:3. В составе победителей дублем отметился Федор Земсков, еще по голу забили Борис Никоноров и Филипп Борер.

В финале «Локомотив» сыграет с «Брагой», обыгравшей минское «Динамо» (6:2).

Финал состоится 27 октября в 20:30 по московскому времени.

 «Он меня выбесил». Дочь Кафельникова рассказала, как она познакомилась со своим мужем
Экс-футболист сборной России через два месяца после гибели жены завел новые отношения: «Мне было очень сложно»
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь