Минское «Динамо» заняло 4-е место на клубном ЧМ по пляжному футболу

В сегодняшнем поединке за бронзовые награды минчане, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси известный испанский специалист Николас Альварадо, уступили бразильскому клубу «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро с результатом 6:10. В составе «Динамо» по два мяча забили Анатолий Рябко и Никита Чайковский, еще по разу отличились Евгений Новиков и Вадим Бокач. У бразильцев четыре раза отличился Бенжамин Джуниор.

Вчера динамовцы в упорнейшей борьбе переиграли московский «Спартак» со счетом 5:4. В составе победителей по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий. Сегодня в полуфинальном матче представители Беларуси уступили действующему победителю этого турнира португальской «Браге» со счетом 2:6.

В игре за 7-е итоговое место «Спартак» победил испанский «Леванте» — 6:3, в матче за 5-ю позицию японский «Токио Верди» был сильнее уругвайского клуба «Насьональ» из Монтевидео — 5:3.

Позже в решающем поединке за чемпионский титул «Брага» на площадке «ЦСКА Арены» встретится с московским «Локомотивом», который в первом полуфинале выиграл у бразильского «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро с минимальным перевесом в счете — 4:3. В прошлые годы оба нынешних финалиста по два раза выигрывали клубный чемпионат мира.