«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 6:4, в составе российской команды хет-триком отметился Борис Никоноров, по голу забили Федор Земсков, Станислав Кошарный (голкипер) и Филипп Борер.

«Локомотив» в третий раз в истории стал победителем клубного чемпионата мира.

В матче за третье место бразильский «Васко да Гама» сломил сопротивление минского «Динамо» (10:6). Московский «Спартак» занял седьмое место.