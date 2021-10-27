«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл португальскую «Брагу» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл португальскую «Брагу» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Встреча завершилась со счетом 6:4, в составе российской команды хет-триком отметился Борис Никоноров, по голу забили Федор Земсков, Станислав Кошарный (голкипер) и Филипп Борер.
«Локомотив» в третий раз в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
В матче за третье место бразильский «Васко да Гама» сломил сопротивление минского «Динамо» (10:6). Московский «Спартак» занял седьмое место.
Турнир прошел с 26 по 27 октября в Москве. Изначально он был намечен на