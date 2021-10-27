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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл португальскую «Брагу» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:4, в составе российской команды хет-триком отметился Борис Никоноров, по голу забили Федор Земсков, Станислав Кошарный (голкипер) и Филипп Борер.

«Локомотив» в третий раз в истории стал победителем клубного чемпионата мира.

В матче за третье место бразильский «Васко да Гама» сломил сопротивление минского «Динамо» (10:6). Московский «Спартак» занял седьмое место.

Турнир прошел с 26 по 27 октября в Москве. Изначально он был намечен на 27—30 октября, однако его сроки были скорректированы из-за ужесточения в столице мер по борьбе с распространением коронавируса.

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