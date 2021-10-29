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12:23 (мск), источник: Sport24

Павлюченко: Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что видел в своих бывших партнерах по команде Александре Кокорине и Федоре Смолове большой потенциал.

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Источник: РИА "Новости"

«Пашка Мамаев, может быть, менее талантлив, чем Сашка Кокорин… Но я считаю, что Кокорин так же, как Смолов, по своему потенциалу, по своей игре и технике должны были играть в “Реале”, “Барселоне” или “Ювентусе”. Или в Англии где-нибудь в “Манчестере”. А видишь, как все произошло: глупости, какие-то друзья, тюрьма. Все это надломило.

Когда Кокорин начинал молодым в “Динамо”, я думал, что это будет вообще топ-игрок, уедет в Европу однозначно. Понятно, он сейчас уехал в Европу, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко ютуб-каналу «Ответь по-братски».

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