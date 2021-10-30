«Тобол» — чемпион Казахстана по футболу. Это второй титул костанайцев
«Тобол» в Уральске победил «Акжайык» (0:2) и стал чемпионом Казахстана по футболу.
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Тобол» в Уральске победил «Акжайык» (0:2) и стал чемпионом Казахстана по футболу.
Это второй титул клуба. Впервые костанайская команда завоевала чемпионство в сезоне-2010. В КПЛ-2021 «Тобол» провел 26 матчей, одержал 18 побед, 7 раз сыграл вничью и единожды проиграл.
Серебряным призером этого розыгрыша стала «Астана», бронзовым — «Кайрат».