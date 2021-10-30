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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Тобол» — чемпион Казахстана по футболу. Это второй титул костанайцев

«Тобол» в Уральске победил «Акжайык» (0:2) и стал чемпионом Казахстана по футболу.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Это второй титул клуба. Впервые костанайская команда завоевала чемпионство в сезоне-2010. В КПЛ-2021 «Тобол» провел 26 матчей, одержал 18 побед, 7 раз сыграл вничью и единожды проиграл.

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Серебряным призером этого розыгрыша стала «Астана», бронзовым — «Кайрат».

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