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12:49 (мск), источник: Матч ТВ

Нурмагомедов и Зеедорф открыли спортивную школу, сочетающую в себе футбол и MMA

Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф рассказал об открытии спортивной школы совместно с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: РИА "Новости"

— Горжусь объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club! Я объединился со своим другом Хабибом Нурмагомедовым, чтобы создать самую захватывающую и уникальную футбольную школу.

Мы хотим дать молодежи по всему миру возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью методики тренировок, которая сочетает в себе футбол и смешанные боевые искусства. Дубай станет нашей стартовой площадкой для запуска этого удивительного проекта, но мы намерены расширяться по всему миру в течение следующих пяти лет, — написал Зеедорф в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Зеедорф завершил карьеру футболиста в 2014 году, а Нурмагомедов — в октябре 2020-го.

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