Нурмагомедов и Зеедорф открыли спортивную школу, сочетающую в себе футбол и MMA

Мы хотим дать молодежи по всему миру возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью методики тренировок, которая сочетает в себе футбол и смешанные боевые искусства. Дубай станет нашей стартовой площадкой для запуска этого удивительного проекта, но мы намерены расширяться по всему миру в течение следующих пяти лет, — написал Зеедорф в своем Instagram.