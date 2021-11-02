Нурмагомедов и Зеедорф открыли спортивную школу, сочетающую в себе футбол и MMA
Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф рассказал об открытии спортивной школы совместно с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф рассказал об открытии спортивной школы совместно с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
— Горжусь объявить о глобальном запуске Seedorf Khabib Performance Club! Я объединился со своим другом Хабибом Нурмагомедовым, чтобы создать самую захватывающую и уникальную футбольную школу.
Мы хотим дать молодежи по всему миру возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью методики тренировок, которая сочетает в себе футбол и смешанные боевые искусства. Дубай станет нашей стартовой площадкой для запуска этого удивительного проекта, но мы намерены расширяться по всему миру в течение следующих пяти лет, — написал Зеедорф в своем Instagram.
Напомним, Зеедорф завершил карьеру футболиста в 2014 году, а Нурмагомедов — в октябре 2020-го.