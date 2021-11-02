Во время матча чемпионата Норвегии футболист пережил остановку сердца

Читайте также Агуэро пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Хавбек норвежского «Согндала» Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время матча 27-го тура чемпионата Норвегии против «Стьордалс-Блинк», информирует TV2. Инцидент произошел на 12-й минуте встречи, когда 28-летний исландец просто упал на газон.

Врачи быстро среагировали и на протяжении 11 минут реанимировали футболиста. Им удалось его спасти, после чего Палссон был доставлен в больницу.

Матч в итоге не был доигран и был перенесен на неопределнный срок.