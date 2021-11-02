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10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во время матча чемпионата Норвегии футболист пережил остановку сердца

Хавбек норвежского «Согндала» Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время матча 27-го тура чемпионата Норвегии против «Стьордалс-Блинк».

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Источник: Instagram ФК "Согндал"
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Хавбек норвежского «Согндала» Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время матча 27-го тура чемпионата Норвегии против «Стьордалс-Блинк», информирует TV2. Инцидент произошел на 12-й минуте встречи, когда 28-летний исландец просто упал на газон.

Врачи быстро среагировали и на протяжении 11 минут реанимировали футболиста. Им удалось его спасти, после чего Палссон был доставлен в больницу.

Матч в итоге не был доигран и был перенесен на неопределнный срок.

Напомним, что 30 октября нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро был заменен во время игры с «Алавесом» из-за тахикардии. Он также лег на газон из-за дискомфорта в груди. Футболист был заменен в качестве меры предосторожности.

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