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19:11 (мск), источник: РБК

Блаттеру и Платини предъявили обвинения в мошенничестве

Экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщает агентство AP.

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Источник: Reuters

Следствие считает, что бывшие футбольные чиновники незаконно получили 2 млн швейцарских франков ($2,2 млн) из бюджета ФИФА.

«Этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и обогатил Платини незаконным путем», — цитирует агентство заявление федеральной прокуратуры Швейцарии.

Расследование было начато в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА. При этом в отношении бывшего главы международной федерации продолжаются другие расследования. В частности, он подозревается в даче взятки в размере $1 млн бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру в 2011 году. По версии следствия, эта взятка предназначалась за голос в пользу Блаттера на выборах президента ФИФА.

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Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В феврале 2016 года преемником Блаттера стал Джанни Инфантино. После отстранения Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть лет и восемь месяцев.

Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Дисквалификация истекла в октябре 2019 года. Перед тем как получить дисквалификацию, Платини планировал участвовать в выборах президента ФИФА, он рассчитывал сменить на этой должности Блаттера.

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