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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия обыграла Парагвай во втором туре Межконтинентального кубка пляжному футболу

В матче второго тура группового турнира Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Парагвая (8:7).

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России хет-трик сделал Федор Земсков. По голу на счету Юрия Крашенинникова, Дениса Пархоменко, Андрея Котенева, Артура Папоротного и Бориса Никонорова.

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2 ноября Россия обыграла Японию — 7:6 ДВ. 4 ноября россияне проведут заключительный матч группового этапа, соперник — сборная Ирана. Начало в 19.00 по московскому времени.

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