Россия обыграла Парагвай во втором туре Межконтинентального кубка пляжному футболу
В матче второго тура группового турнира Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Парагвая (8:7).
Россия
В матче второго тура группового турнира Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Парагвая (8:7).
В составе сборной России хет-трик сделал Федор Земсков. По голу на счету Юрия Крашенинникова, Дениса Пархоменко, Андрея Котенева, Артура Папоротного и Бориса Никонорова.
2 ноября Россия обыграла Японию — 7:6 ДВ. 4 ноября россияне проведут заключительный матч группового этапа, соперник — сборная Ирана. Начало в 19.00 по московскому времени.