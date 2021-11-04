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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские «пляжники» одолели Иран и заняли 1-е место в группе Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала третью победу на Межконтинентальном кубке — 2021.

Россия
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В матче третьего тура в группе В подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Ирана со счётом 4:3. Обе команды досрочно гарантировали себе место в полуфинале и определяли только победителя группы.

После равного первого периода сборная России забила три безответных мяча во втором, но третий отрезок матча прошёл под диктовку Ирана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в первых двух турах сборная России в дополнительное время обыграла команду Японии — 7:6 д. в. и нанесла поражение команде Парагвая со счётом 8:7.

За выход в финал Межконтинентального кубка россияне сыграют с португальцами. Вторую полуфинальную пару составили сборные Ирана и Сенегала.

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