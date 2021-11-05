Польский журналист: У «Легии» не хватит денег на Черчесова

«Черчесов — один из кандидатов, о котором говорят в СМИ. Я думаю, что он хотел бы вернуться в Варшаву. Тем более, что болельщики “Легии” очень хорошо к нему относятся, и у него хорошие отношения с владельцем клуба Дариушем Миодуски. Однако мне кажется, что у “Легии”, которая не играла в Европе пять предыдущих сезонов, денег на Черчесова не будет. Я думаю, что у Марека Папшуна, уроженца Варшавы, последние несколько лет тренирующего “Ракув”, больше шансов.



Также говорят о Черчесове в сборной Польши. Он может стать тренером сборной, если Паулу Соуза не добьется выхода на чемпионат мира. Я думаю, что это было бы не очень хорошей идеей. У меня Черчесов ассоциируется с тренером, который делает упор на физическую подготовку, является хорошим мотиватором», — цитирует Партума Eurostavka.