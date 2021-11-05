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12:37 (мск), источник: Sport24

Польский журналист: У «Легии» не хватит денег на Черчесова

Польский журналист Антони Партум оценил вероятность назначения экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичную должность в варшавской «Легии».

Легия
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Источник: Sport24

Напомним, в конце октября Чеслав Михневич был отправлен в отставку с поста главного тренера «Легии» после 4 поражений подряд, его место занял Марек Голембевски. Во время домашнего матча Экстраклассы с «Погонью» (0:2) фанаты «Легии» требовали, чтобы команду вновь возглавил Черчесов.

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«Черчесов — один из кандидатов, о котором говорят в СМИ. Я думаю, что он хотел бы вернуться в Варшаву. Тем более, что болельщики “Легии” очень хорошо к нему относятся, и у него хорошие отношения с владельцем клуба Дариушем Миодуски. Однако мне кажется, что у “Легии”, которая не играла в Европе пять предыдущих сезонов, денег на Черчесова не будет. Я думаю, что у Марека Папшуна, уроженца Варшавы, последние несколько лет тренирующего “Ракув”, больше шансов.

Также говорят о Черчесове в сборной Польши. Он может стать тренером сборной, если Паулу Соуза не добьется выхода на чемпионат мира. Я думаю, что это было бы не очень хорошей идеей. У меня Черчесов ассоциируется с тренером, который делает упор на физическую подготовку, является хорошим мотиватором», — цитирует Партума Eurostavka.

Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16, сделав с ней золотой дубль.

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