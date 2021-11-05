Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист ушел из команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности тренера назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным матчам в Кубке Казахстана.
В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел свою команду в подтрибунное помещение. Срок дисквалификации начался с 25 октября 2021 года.
Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем сезоне завоевал серебряные медали.