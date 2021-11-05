Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

Специалист ушел из команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности тренера назначен Владимир Ежуров, который будет готовить команду к полуфинальным матчам в Кубке Казахстана.

В конце октября Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года за то, что во время матча 25-го тура чемпионата страны с «Кайратом» (0:1) он увел свою команду в подтрибунное помещение. Срок дисквалификации начался с 25 октября 2021 года.