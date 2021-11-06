БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» обе команды практически не угрожали воротам друг друга и зрители не увидели забитых мячей.

После перерыва игра оживилась, и на 67-й минуте вышедший на замену Владислав Климович ударом из пределов штрафной площади БАТЭ открыл счет.

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Пропустив мяч, борисовчане пошли вперед большими силами, и на 89-й минуте Александр Филипович сравнял результат — 1:1.

С таким же счетом завершился и первый из трех сегодняшних поединков между футболистами «Минска» и столичного «Энергетика-БГУ».

Позже чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле со «Слуцком».

Вчера в стартовом матче 28-го тура брестский «Рух» победил у себя дома гостей из «Витебска» с результатом 2:0.

Заключительные игры состоятся завтра. Футболисты «Ислочи» в Молодечно будут соперничать с «Гомелем», «Сморгонь», покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское «Динамо», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».

Турнирное положение: «Шахтер» — 71 очко, БАТЭ — 59, «Динамо» (Минск) — 58, «Рух» — 55, «Гомель» — 52, «Динамо» (Брест) — 37, «Торпедо-БелАЗ» — 36, «Витебск» — 34, «Ислочь» — 34, «Неман» — 30, «Минск» — 30, «Энергетик-БГУ» — 30, «Слуцк» — 28, «Славия» — 27, «Сморгонь» — 16, «Спутник» — 7.