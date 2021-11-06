Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Фиорентина
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
ЦСКА
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Анже
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Норвич
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Арминия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо
51
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Торино
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Химки
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Металлург Лп
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
22
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Ротор
31
Все события
19:27 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и минского «Динамо» не выявили победителя в центральном поединке 28-го тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ
Динамо Мн
Наверх
Источник: ФК БАТЭ

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» обе команды практически не угрожали воротам друг друга и зрители не увидели забитых мячей.

После перерыва игра оживилась, и на 67-й минуте вышедший на замену Владислав Климович ударом из пределов штрафной площади БАТЭ открыл счет.

Читайте также
БАТЭ победил футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

Пропустив мяч, борисовчане пошли вперед большими силами, и на 89-й минуте Александр Филипович сравнял результат — 1:1.

С таким же счетом завершился и первый из трех сегодняшних поединков между футболистами «Минска» и столичного «Энергетика-БГУ».

Позже чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле со «Слуцком».

Вчера в стартовом матче 28-го тура брестский «Рух» победил у себя дома гостей из «Витебска» с результатом 2:0.

Заключительные игры состоятся завтра. Футболисты «Ислочи» в Молодечно будут соперничать с «Гомелем», «Сморгонь», покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское «Динамо», а в Мозыре местная «Славия» сыграет с гродненским «Неманом».

Турнирное положение: «Шахтер» — 71 очко, БАТЭ — 59, «Динамо» (Минск) — 58, «Рух» — 55, «Гомель» — 52, «Динамо» (Брест) — 37, «Торпедо-БелАЗ» — 36, «Витебск» — 34, «Ислочь» — 34, «Неман» — 30, «Минск» — 30, «Энергетик-БГУ» — 30, «Слуцк» — 28, «Славия» — 27, «Сморгонь» — 16, «Спутник» — 7.

Лидирует в бомбардирской гонке гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 19 мячей. На два гола от него отстает белорусский нападающий «Гомеля» Андрей Соловей.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь