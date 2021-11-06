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20:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок

В финале команда победила иранцев со счетом 3:2.

Россия
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Источник: РФС
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Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка

ТАСС, 6 ноября. Сборная России победила команду Ирана со счетом 3:2 в финальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования завершились в Дубае.

Хет-триком в составе российской команды отметился Борис Никоноров (3, 14 и 18-я минуты). У иранцев дубль на счету Мохаммада Мохтари (24, 36).

В субботу в матче за третье место сборная Сенегала обыграла команду Португалии (7:4) и впервые стала призером турнира.

Россияне в четвертый раз стали обладателями трофея (2011, 2012, 2015, 2021), опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана. Сборная России также является трехкратным чемпионом мира, пятикратным победителем Евролиги и двукратным обладателем Кубка Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года, соревнования традиционно проходят в Дубае. Турнир выигрывали лишь сборные России, Бразилии и Ирана.

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