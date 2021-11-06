Сборная России по пляжному футболу в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
В финале команда победила иранцев со счетом 3:2.
В финале команда победила иранцев со счетом 3:2.
ТАСС, 6 ноября. Сборная России победила команду Ирана со счетом 3:2 в финальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования завершились в Дубае.
Хет-триком в составе российской команды отметился Борис Никоноров (3, 14 и 18-я минуты). У иранцев дубль на счету Мохаммада Мохтари (24, 36).
В субботу в матче за третье место сборная Сенегала обыграла команду Португалии (7:4) и впервые стала призером турнира.
Россияне в четвертый раз стали обладателями трофея (2011, 2012, 2015, 2021), опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана. Сборная России также является трехкратным чемпионом мира, пятикратным победителем Евролиги и двукратным обладателем Кубка Европы.
Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года, соревнования традиционно проходят в Дубае. Турнир выигрывали лишь сборные России, Бразилии и Ирана.