Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Российская команда завершила год победой на втором по статусу международном турнире.
Российская команда завершила год победой на втором по статусу международном турнире.
Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Финал
Россия — Иран — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Никоноров, 3 (1:0). Никоноров, 14 (2:0). Никоноров, 18 (3:0). Мохтари, 24 (3:1). Мохтари, 36 (3:2).
Кажется, более успешного года в истории отечественного пляжного футбола еще не было. Об этом — пусть и с поправками на славную историю и по-настоящему великий 2011-й — можно было говорить уже после триумфа на домашнем чемпионате мира. Команда Михаила Лихачева своей третьей победой на таком уровне влюбила в себя всю страну.
Клубы — при всех имеющихся в Суперлиге проблемах — не отставали. Ровно за месяц до старта мирового первенства питерский «Кристалл» стал рекордсменом Кубка европейских чемпионов, взяв свой четвертый трофей. А в конце октября «Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира, который не покорялся отечественным командам с 2017-го.
И вот он, новый триумф. Мы не только стали рекордсменами, выиграв свой четвертый Межконтинентальный кубок после паузы в шесть лет, но и расплатились по счетам с давним соперником и победителем последнего розыгрыша. Четыре года назад Иран оставил нас без бронзы, а в 2018-м персы переиграли Россию в финале. Так что памятные слова Михаила Лихачева о классическом противостоянии второго по статусу турнира получились очень точными.
На чемпионате мира все было очень похоже. Там наши как в группе, так и в решающем матче сошлись с Японией. Сейчас — с Ираном, однако проводить параллели с первой встречей не было никакого смысла. Во-первых, к третьему туру обе команды решили вопрос с выходом в полуфинал, и когда Россия выдала оказавшийся ключевым ударный отрезок, иранцы не особо возражали, чтобы сойтись в плей-офф с мощным, но тактически неискушенным Сенегалом.
Во-вторых, в четверг нам пришлось играть без дисквалифицированных Бориса Никонорова, Федора Земскова и Кирилла Романова, а так как лишнюю карточку рисковал получить Артур Папоротный, тренерский штаб провел матч, использовав всего шесть полевых игроков. Сейчас же в строю были все лидеры, за исключением удаленного накануне в спорной ситуации Андрея Новикова.
Градус борьбы с первых минут был на порядок выше, чем двумя днями ранее. Плотность на каждом метре площадке — запредельная. Но как же здорово разобрался в сложной ситуации Никоноров, на бровке развернув защитника и застав вратаря врасплох попаданием в ближний угол! Россия — если это вообще возможно в «пляжке» — играла прагматично и дисциплинированно в обороне, напомнив о словах Лихачева про достигнутый серьезный прогресс при игре в меньшинстве. В равных же составах защищаться проще, и в первом периоде Станислава Кошарного оставили без серьезной работы.
В целом же игра смотрелась на одном дыхании. Высокий темп, эффектные атаки, комбинации и вратарские спасения. Главное — демонстрировавшая сумасшедшую самоотдачу у своих ворот и заблокировавшая массу ударов Россия была еще и эффективна в атаке. Как в начале второго тайма, когда Папоротный из аута выбросил мяч на голову Никонорову. И уже настоящий шедевр наш лучший бомбардир исполнил, поймав срезку защитника и классно пробив бисиклетой.
При этом самый ценный игрок недавнего Мундиалито в момент оформления своего второго дубайского хет-трика травмировался и покинул площадку лишь с помощью врачей и партнеров по команде. Поверить, что Никоноров вернется в игру, было невозможно, однако он подержал лед, расходился и ринулся в бой.
Такие матчи порой играют через боль. Стиснув зубы. Поэтому будем считать, что два попадания иранцев в штангу — не просто везение, а заслуженная улыбка Фортуны. В конце концов, удача любит смелых, а Россия в этом невероятно успешном сезоне — смелая, сильная и самая лучшая!
Матч за 3-е место. Португалия — Сенегал — 4:7
Матч за 5-е место. Испания — Япония — 4:5
Матч за 7-е место. Парагвай — ОАЭ — 8:3.