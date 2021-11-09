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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Турецкий судья по ошибке досрочно закончил матч, но вернул игроков из душа, чтобы доиграть

А после игры объяснил случившееся и объявил о завершении карьеры.

Газиантепспор
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Источник: AP 2021

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» обыграл «Касымпашу» со счётом 2:0.

Встреча местных середняков запомнилась не столько яркой игрой, сколько резонансной концовкой матча, которую обеспечил главный арбитр Хализ Озкяхья.

Озкяхья добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Однако финальный свисток встречи прозвучал в момент, когда на табло было 94:15. Футболисты ушли в раздевалки, кто-то из них уже принимал душ, система VAR была полностью отключена, а сотрудники стадиона демонтировали одну из штанг ворот.

Спустя какое-то время арбитр осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 15−20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся 5 минут встречи счёт на табло не изменился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Озкяхья прокомментировал ситуацию с ошибочным досрочным завершением матча и объявил о завершении судейской карьеры.

"Никто не заставлял меня доигрывать этот матч. Войдя в судейскую, я понял, что дал финальный свисток раньше, чем нужно. Вообще, я добавил пять минут и мог бы обвинить во всём четвёртого арбитра, который показал табличку с девятью минутами. Но это не соответствует моим принципам. Если бы мы не доиграли матч, могла бы быть назначена переигровка. Именно поэтому я попросил обе команды вернуться на поле, чтобы избежать повторного матча. Игрокам спасибо, они вернулись на поле, помогли мне. И после матча поддержали, сказав, что у всех бывают ошибки, ведь есть человеческий фактор.

Моё решение завершить карьеру? Футбол и спорт стали очень уродливыми. Я устал слышать оскорбления и ругательства постоянно: до, во время и после матчей. Мне разонравилась профессия судьи, я больше не люблю свою работу. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Всё везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось. Нужно менять систему. Поэтому я решил уйти", — приводит слова Хализа Озкяхья издание En Son Haber.

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