Турецкий судья по ошибке досрочно закончил матч, но вернул игроков из душа, чтобы доиграть

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» обыграл «Касымпашу» со счётом 2:0.

Встреча местных середняков запомнилась не столько яркой игрой, сколько резонансной концовкой матча, которую обеспечил главный арбитр Хализ Озкяхья.

Озкяхья добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Однако финальный свисток встречи прозвучал в момент, когда на табло было 94:15. Футболисты ушли в раздевалки, кто-то из них уже принимал душ, система VAR была полностью отключена, а сотрудники стадиона демонтировали одну из штанг ворот.

Спустя какое-то время арбитр осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 15−20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся 5 минут встречи счёт на табло не изменился.

Озкяхья прокомментировал ситуацию с ошибочным досрочным завершением матча и объявил о завершении судейской карьеры.

"Никто не заставлял меня доигрывать этот матч. Войдя в судейскую, я понял, что дал финальный свисток раньше, чем нужно. Вообще, я добавил пять минут и мог бы обвинить во всём четвёртого арбитра, который показал табличку с девятью минутами. Но это не соответствует моим принципам. Если бы мы не доиграли матч, могла бы быть назначена переигровка. Именно поэтому я попросил обе команды вернуться на поле, чтобы избежать повторного матча. Игрокам спасибо, они вернулись на поле, помогли мне. И после матча поддержали, сказав, что у всех бывают ошибки, ведь есть человеческий фактор.