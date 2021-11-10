Как выглядели красавицы-жены звездных футболистов сборной СССР. И кто виноват, что их браки разрушились

Звезды советского футбола завоевывали не только самые престижные трофеи страны, но и сердца шикарных девушек. Игроки крутили романы с такими красотками, что им завидовала вся мужская половина СССР. Однако, к сожалению, не многим из них удалось сохранить отношения. Рассказываем о тех, чей брак все-таки распался.

Ирина Дерюгина, жена Олега Блохина

Олег Блохин и Ирина Дерюгина познакомились, когда уже были известны всему Советскому союзу: легендарный футболист выиграл «Золотой мяч», а гимнастка была двукратной чемпионкой мира. К знакомству будущих супругов подтолкнула мать девушки Альбина Николаевна. Когда Ирина восстанавливалась после разрыва крестообразных связок, ее мама настояла, чтобы она позвонила Блохину, который недавно вылечил подобную травму. Дочь не ослушалась совета. В итоге звездные спортсмены начали встречаться, а вскоре Олег сделал Ирине предложение и 29 ноября 1980-го влюбленные поженились.

В браке Олег и Ирина прожили около 19 лет — в конце 90-х супруги расстались, но только в 2000 году официально развелись. Причиной развода стали долгая разлука и огромное расстояние. Пока Дерюгина работала на Украине, Блохин тренировал в Греции. Супруги редко встречались и со временем охладели друг к другу.

От первого брака у Блохина осталась дочь Ириша. Сейчас ей 38 лет. Она растит двоих дочерей и тренирует сборную Украины по художественной гимнастике.

Ладлена Сергиевская, жена Вагиза Хидиятуллина

Брак знаменитого защитника «Спартака» и актрисы Еврейского музыкального театра Ладлены продержался намного меньше — всего четыре года. Всему виной — звезда советского хоккея Вячеслав Фетисов.

Жену Хидиятуллина он увидел в 1982 году на празднике в квартире известного гандболиста Евгения Чернышева. Влюбился до беспамятства и решил сделать все возможное, чтобы ее добиться: осыпал букетами, сбегал со сборов и встречал каждый день после работы. Девушка долго сопротивлялась, но спустя несколько месяцев «растаяла» и заявила мужу, что переезжает к хоккеисту.

«Мне даже было трудно объяснить, почему я так поступаю. Но я знала, что Слава — это мой родной человек, за которым я буду как соловушка в тепленьком гнездышке», — говорила Лада.

Разумеется, Вагиз воспринял эту новость крайне болезненно. Он устроил своей жене огромный скандал и делал все, чтобы вернуть ее. Но в конце концов отступил и согласился на развод.

«Однажды встретившись, мы посмотрели друг другу в глаза, и Вагиз все понял: это не игра, это судьба. Запугать меня нереально, подкупить невозможно. Пожелал нам счастья и ушел», — рассказывал Фетисов.

Ольга Яковлева, жена Игоря Нетто

Со своей будущей женой — актрисой Ольгой Яковлевой Игорь Нетто познакомился в подъезде, столкнувшись у лифта. Полузащитник сборной СССР сразу же влюбился и начал ухаживать за девушкой, а через года пара поженилась.

Мать футболиста была категорически против этого брака. Юлия Вильгельмовна считала актрис ветреными и не верила, что они могут принести семейного счастья. Поэтому даже не пришла на свадьбу.

Как стало ясно позже, женщина была в чем-то права.

Брак футболиста и актрисы был крепким до тех пор, пока в ее жизни не появился известнейший режиссер театра и кино Анатолий Эфрос. Он считал Яковлеву своей фавориткой и не упускал возможностей с ней поработать. Проводил дополнительные репетиции, а иногда даже уединялся с Ольгой в одной из комнат квартиры Игоря Нетто.

Такие странные рабочие отношения порождали множество неприятных слухов и в итоге привели к краху брака. Игорь и Ольга тайно развелись, но продолжали жить друг с другом. Лишь после смерти великого футболиста общественность узнала о его расставании с актрисой.

Валентина Птицына, жена Валерия Воронина

В отличие от других героев нашего текста легендарный футболист «Торпедо» Валерий Воронин сам разрушил свой брак. Поначалу у полузащитника и балерины из ансамбля «Березка» все складывалось замечательно: родился сын Михаил, появилась на свет дочь Катя. Однако затем начались «семейные бури», которые привели к краху отношений.

«Жизнь молодоженов складывалась безоблачно, и ничто не предвещало грядущих семейных бурь. По-настоящему они начались только летом 1965 года, когда проходил Московский международный кинофестиваль. Тогда к нам приехала Софи Лорен…», — рассказывала жена торпедовца Валентина Иванова Лидия.

«Воронин отыскал ее ночью в пресс-баре кинофестиваля. Лорен только что получила приз за роль в фильме “Брак по-итальянски”. Но гордая Софи откровенно игнорировала назойливого атлета.

Слухи о приставаниях Воронина к именитой иностранке дошли до Валентины. Ее очень задела эта почти что неприличная история. И в сердцах жена бросила Валерию: «Можно подумать, что у нас мало девок с большими сиськами и раскосыми глазами!».

Воронин охотно согласился с женой… Что верно, то верно: не сошелся же свет клином на этой неприступной Софи! А уж про жену-то и говорить нечего… Жена — это как бы само собой… Куда она денется…".

Разумеется, после такого брак долго продержаться не мог. Вскоре Валентина и Валерий развелись.

Татьяна Жук, жена Альберта Шестернева

Знаменитая фигуристка Татьяна Жук и футболист ЦСКА Альберт Шестернев встретились в 1965 году в физкультурно-врачебном центре, когда залечивали травмы. Влюбившись в друг друга с первого взгляда, они договорились впредь не разлучаться и вскоре сыграли шикарную свадьбу в столичном ресторане «Метрополь».

К сожалению, отношения Татьяны и Альберта не прошли проверку совместной жизнью. С каждым годом у пары все чаще стали возникать разногласия: футболист и фигуристка не сходились характерами, а потому и ссорились.

Спасти брак спортсменов могло рождение дочери. Однако даже ребенок не сумел сохранить семью.