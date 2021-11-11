В Париже избили футболистку «ПСЖ». Полиция считает, что ее заказала одноклубница — из-за места в составе

Пока в мужском «ПСЖ» ищут оптимальное место для Месси и решают недопонимание между аргентинцами и Вейналдумом, в женской команде парижан разгорелись нешуточные страсти и борьба за место в составе.

4 ноября случилось нападение на одну из футболисток: двое мужчин в масках вытащили полузащитницу Хейру Хамрауи из машины и избили ее — били по ногам арматурой. Ехавшую вместе с Хамрауи в машине футболистку «ПСЖ» Аминату Диалло просто запугивали.

У футболисток ничего не украли, а свидетели заявили, что главной мишенью бандитов были именно ноги Хейры. Хамрауи в больнице наложили швы — из-за повреждений девушка пропустила матч женской ЛЧ против мадридского «Реала».

Прошло меньше недели, и полиция задержала подозреваемого в организации нападения на Хамрауи — и этим подозреваемым оказалась та самая одноклубница Амината Диалло. Девушки играют на одной позиции — и в матче против «Реала» в основе вместо Хамрауи вышла как раз Диалло. И место в составе как раз и стало причиной конфликта между футболистками сборной Франции.

L"Equipe пишет, что в среду днем Аминату взяли под стражу и допросили. RMC добавляет, что в последние недели нескольким футболисткам парижского клуба угрожали, а семья Хамрауи была в шоке, когда узнала о том, что Диалло замешана — девушки дружат и даже вместе ездили в отпуск.

«ПСЖ» выпустил аккуратное заявление:

«Клуб подтверждает, что Амината Диалло взята под стражу по делу об организации нападения на игроков “ПСЖ”. Клуб предпринимает все возможные меры ради безопасности и здоровья всей женской команды. “ПСЖ” сотрудничает с полицией, чтобы установить факты. Мы пристально следим за развитием дела и изучаем то, какие действия предпринять».