В Париже избили футболистку «ПСЖ». Полиция считает, что ее заказала одноклубница — из-за места в составе
Слишком жесткая конкуренция.
Слишком жесткая конкуренция.
Пока в мужском «ПСЖ» ищут оптимальное место для Месси и решают недопонимание между аргентинцами и Вейналдумом, в женской команде парижан разгорелись нешуточные страсти и борьба за место в составе.
4 ноября случилось нападение на одну из футболисток: двое мужчин в масках вытащили полузащитницу Хейру Хамрауи из машины и избили ее — били по ногам арматурой. Ехавшую вместе с Хамрауи в машине футболистку «ПСЖ» Аминату Диалло просто запугивали.
У футболисток ничего не украли, а свидетели заявили, что главной мишенью бандитов были именно ноги Хейры. Хамрауи в больнице наложили швы — из-за повреждений девушка пропустила матч женской ЛЧ против мадридского «Реала».
Прошло меньше недели, и полиция задержала подозреваемого в организации нападения на Хамрауи — и этим подозреваемым оказалась та самая одноклубница Амината Диалло. Девушки играют на одной позиции — и в матче против «Реала» в основе вместо Хамрауи вышла как раз Диалло. И место в составе как раз и стало причиной конфликта между футболистками сборной Франции.
L"Equipe пишет, что в среду днем Аминату взяли под стражу и допросили. RMC добавляет, что в последние недели нескольким футболисткам парижского клуба угрожали, а семья Хамрауи была в шоке, когда узнала о том, что Диалло замешана — девушки дружат и даже вместе ездили в отпуск.
«ПСЖ» выпустил аккуратное заявление:
«Клуб подтверждает, что Амината Диалло взята под стражу по делу об организации нападения на игроков “ПСЖ”. Клуб предпринимает все возможные меры ради безопасности и здоровья всей женской команды. “ПСЖ” сотрудничает с полицией, чтобы установить факты. Мы пристально следим за развитием дела и изучаем то, какие действия предпринять».
Хамрауи — воспитанница «ПСЖ», но успела поиграть и за «Лион», и за «Барселону». В составе обеих команд 3 раза выиграла женскую ЛЧ (в том числе в прошлом сезоне). Этим летом вернулась в парижский клуб — то есть проследовала по маршруту Месси. Правда, для Хейры это пока обернулось серьезным стрессом.