Спасение «Тобола» и героическая победа «Кызыл-Жара». Топ-7 камбэков КПЛ-2021

Уже в первом туре «Кайсар» и «Тараз» лихо закрутили сюжет. Кызылординцы к середине первого тайма вели со счетом 2:0. Но жамбылцы еще в первой половине сумели отыграть отставание и даже забить победный гол.
В третьем туре «Акжайык» мог увезти победу из Шымкента. В дебюте второго тайма хозяева поразили собственные ворота. Но игроки «Ордабасы» исправились на 93-й и 96-й минутах. Жоао Пауло сравнял счет, а Еркебулан Тунгышбаев установил окончательный результат.
В четвертом туре «Актобе» и «Ордабасы» соорудили результативную ничью. Шымкентцы постоянно выходили вперед — «красно-белые» их догоняли. Последними голами команды обменялись на 91-й и 94-й минутах. Обзоры таких матчей можно пересматривать вечно.
После ничьей с «Ордабасы» актюбинцы в следующем туре совершили еще один подвиг. Уступая в Петропавловске «Кызыл-Жару», западноказахстанцы в концовке поединка сумели перевернуть ситуацию, забив спасительные мячи на 90-й и 94-й минутах.
В 14-м туре уже «Кызыл-Жар» избежал поражения в матче с «Таразом». Северяне в первом тайме дважды пропустили от гостей, но во второй половине вернулись в игру, отличившись на 65-й и 90-й минутах.
Костанайский «Тобол» был близок к потере очков в Туркестане в матче 19-го тура с «Тураном». Северяне в первом тайме уступали по ходу матча, а до 84-й минуты сохранялся ничейный результат — 2:2. Причем команды обменялись автоголами в исполнении защитников сборной Казахстана — Олжаса Керимжанова в составе «Турана» и Сергея Малого у «Тобола». Малый в итоге исправился, выведя гостей вперед на 84-й минуте, а на 87-й успех гостей закрепил Асхат Тагыберген.
В заключительном туре «Кызыл-Жар» и «Ордабасы» оспаривали последнее место в еврокубковой зоне. Шымкентцы занимали четвертую строчку и их устраивала даже ничья, а северяне должны были непременно побеждать. К дебюту второго тайма петропавловцы обеспечили комфортное преимущество −2:0. Но «Ордабасы» вернулся в игру и благодаря голам, забитым на 74-й и 89-й минутах, совершил камбэк — 2:2. Впрочем, и у северян нашлись силы на камбэк. Победный гол на 94-й минуте принес драматичную победу «Кызыл-Жару».
Напомним, чемпионом КПЛ-2021 стал «Тобол». Костанайцы выиграли трофей впервые с 2010 года. «Астана» заняла второе место, а «Кайрат» финишировал третьим. «Кайсар» и «Жетысу» покинули высший дивизион.