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00:10 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Астана» раскрыл свой бюджет на сезон

ФК «Астана» обнародовал свой бюджет в сезоне-2021, сообщают Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Футбольный клуб опубликовал заявление на своем сайте, в котором опроверг появившуюся информацию о бюджете в 15 миллиардов тенге.

«В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба “Астана” размером 15 миллиардов тенге. Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена: бюджет клуба на 2021 год составляет 5 миллиардов тенге», — говорится в заявлении.

Напомним, что в сезоне-2021 «Астана» завоевала серебро чемпионата Казахстана по футболу.

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