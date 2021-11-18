ФК «Астана» раскрыл свой бюджет на сезон

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Футбольный клуб опубликовал заявление на своем сайте, в котором опроверг появившуюся информацию о бюджете в 15 миллиардов тенге.

«В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба “Астана” размером 15 миллиардов тенге. Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена: бюджет клуба на 2021 год составляет 5 миллиардов тенге», — говорится в заявлении.