Чемпионат Нидерландов не прервут. Клубы просили об этом, чтобы не играть на пустых стадионах

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) утвердил это решение, несмотря на то, что как минимум до начала декабря все игры будут проводиться без зрителей.

На эти меры пришлось пойти в связи со с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Большинство профессиональных клубов выступало за то, чтобы турниры были приостановлены, пока в стране действует запрет на посещение стадионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.