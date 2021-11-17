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16:06 (мск), источник: Sports.Ru

Чемпионат Нидерландов не прервут. Клубы просили об этом, чтобы не играть на пустых стадионах

Все матчи чемпионата Нидерландов пройдут в запланированные сроки, турнир не будет прерван.

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Источник: Reuters

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) утвердил это решение, несмотря на то, что как минимум до начала декабря все игры будут проводиться без зрителей.

На эти меры пришлось пойти в связи со с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Большинство профессиональных клубов выступало за то, чтобы турниры были приостановлены, пока в стране действует запрет на посещение стадионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

KNVB свой отказ клубам мотивировал тем, что в нынешних условиях очень важно, чтобы люди хотя бы дома могли смотреть главные национальные спортивные соревнования.

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