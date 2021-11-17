Чемпионат Нидерландов не прервут. Клубы просили об этом, чтобы не играть на пустых стадионах
Все матчи чемпионата Нидерландов пройдут в запланированные сроки, турнир не будет прерван.
Все матчи чемпионата Нидерландов пройдут в запланированные сроки, турнир не будет прерван.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) утвердил это решение, несмотря на то, что как минимум до начала декабря все игры будут проводиться без зрителей.
На эти меры пришлось пойти в связи со с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.
Большинство профессиональных клубов выступало за то, чтобы турниры были приостановлены, пока в стране действует запрет на посещение стадионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
KNVB свой отказ клубам мотивировал тем, что в нынешних условиях очень важно, чтобы люди хотя бы дома могли смотреть главные национальные спортивные соревнования.