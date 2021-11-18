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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это’О стал кандидатом на пост президента Камерунской федерации футбола

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О сообщил, что выставил свою кандидатуру на выборы президента Камерунской федерации футбола.

Камерун
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Источник: AP 2021

«Я официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы президента Камерунской федерации футбола, — написал Это’О в Instagram. — Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш футбол на новый уровень».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Это’О четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке, а также является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56 голами в 118 играх.

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