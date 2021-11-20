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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кубинка заявила, что Марадона изнасиловал ее 20 лет назад

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Кубинка Мавис Альварес, подавшая в суд на близких к Диего Марадоне людей, рассказала, что знаменитый футболист ее изнасиловал, когда она была несовершеннолетней, следует из рассказа женщины аргентинской газете Infobae.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее аргентинский суд начал слушания по делу о торговле людьми после заявления Альварес, утверждающей, что 20 лет назад — в возрасте 16 лет — она провела два с половиной месяца с известным футболистом Диего Марадоной. Иск подан против людей из его окружения. Девушка познакомилась с Марадоной на Кубе, куда он приехал лечиться от наркотической зависимости.

«Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и (Диего Марадона) не хотел ей открывать… Он мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», — рассказала Альварес.

Уже 37-летняя женщина рассказала, как Марадона, когда выпивал или употреблял наркотики, становился жестоким по отношению к ней.

Однажды она ответила на телефонный звонок по его мобильному телефону. Футболист в это время спал. Альварес утверждает, что разбудила его и протянула ему трубку, в ответ он бросил ее на кровать, дал пощечину и запретил ей трогать когда-либо телефон.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другой раз — во время танцев на дискотеке — Альварес, выполнив неловкое движение, ударила его по носу. Она утверждает, что Марадона вывел ее из клуба, затолкал в машину, отвез домой и протащил за волосы по лестнице. Также женщина заверяет, что в компании Марадоны она начала принимать наркотики и употреблять спиртное.

Альварес говорит, что близкие к экс-футболисту люди, против которых подан иск, были свидетелями многих таких ситуаций, но ничего не делали.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года.

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