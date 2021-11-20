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18:36 (мск), источник: Sport24

«Золотой мяч» вручат уже через неделю. Кто главный фаворит — Месси или Левандовски? Изучили все расклады

Максимальная интрига.

ПСЖ
Бавария
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Источник: AP 2021
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Экс-игрок «Барселоны»: дайте Левандовскому «Золотой мяч», иначе я отдам ему свой

29 ноября — меньше чем через 10 дней — журнал France Football назовет имя обладателя «Золотого мяча» за 2021 год. К концу «предвыборной» гонки среди соискателей приза осталось два главных фаворита: нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и страйкер «Баварии» Роберт Левандовски. Sport24 — о том, кто с большей долей вероятности выиграет премию.

В конце октября иностранные букмекеры считали фаворитом Левандовского: на него можно было поставить с коэффициентом 1,72, на победу Месси — с коэффициентом 2,00. 6 ноября котировки на аргентинца неожиданно обвалились: на него стали давать смешные 1,1, а на Левандовского — аж 6,5.

Казалось, победа уже у Месси в кармане, но самая свежая линия авторитетного букмекера Sky Bet говорит, что это не так. Вот коэффициенты от 19 ноября:

  • Левандовски — 1,8
  • Месси — 2,00.

У остальных футболистов шансы на выигрыш «ЗМ» чисто теоретические: на Карима Бензема и Мохамеда Салаха предлагают поставить с коэффициентом 26, на победителя Лиги чемпионов и Евро Жоржиньо — за 34, а на Килиана Мбаппе — вообще за 50. Таким образом, тот факт, что приз отправится либо в Мюнхен, либо в Париж, сомнению не подлежит.

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Лионелю Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Обладатель «Золотого мяча»-2001 Майкл Оуэн уверен, что премию должны вручить Левандовскому: «Мне кажется, Роберту очень не повезло с “Золотым мячом” в ковидный сезон, когда его то ли отложили, то ли отменили. Я бы выбрал его. Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет, а его голы в прошлом году… Поэтому я думаю, что “Золотой мяч” должен получить Левандовски. Будет настоящим преступлением, если он не выиграет приз в ходе карьеры. Это потрясающий игрок».

Сам Месси тоже не уверен, что заслужил премию больше Левандовского. «Смогу ли я выиграть “Золотой мяч”? Если честно, я так не думаю. Мой самый большой приз — то, чего я смог добиться со сборной. Если я получу “Золотой мяч”, это будет что-то экстраординарное, будет означать, что я получу еще один. Седьмой “Золотой мяч” — это было бы безумие», — сказал Лео 1 ноября.

Напомним, что Месси выигрывал Ballon d'Or шесть раз — это рекорд. Ближайший преследователь аргентинца Криштиану Роналду становился обладателем премии пять раз — в этом году на победу португальца дают коэффициент 67 (столько же — на его коллегу по «МЮ» Бруну Фернандеша).

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