ФК «Астана» объявил о назначении нового тренера
Сербский специалист Срджан Благоевич назначен главным тренером «Астаны», сообщается на официальном сайте столичной команды.
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Сербский специалист Срджан Благоевич назначен главным тренером «Астаны», сообщается на официальном сайте столичной команды.
Контракт серба рассчитан на два сезона. До этого он работал два года в «Каспии».
В «Астане» Благоевич заменит россиянина Андрея Тихонова, которого дисквалифицировали в Казахстане на два года.