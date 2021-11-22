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10:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Колумбии фанаты бросили в футболиста скальпель

В матче 20-го тура колумбийской Клаусуры между «Атлетико Насьональ» и «Мильонариосом» (1:3) произошел скандальный инцидент.

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Источник: AFP 2021

В матче 20-го тура колумбийской Клаусуры между «Атлетико Насьональ» и «Мильонариосом» (1:3) произошел скандальный инцидент.

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На 36-й минуте встречи хавбек гостей Даниэль Руис отправился подавать угловой. С трибун в него полетели различные предметы, одним из которых оказался скальпель. Он угодил в руку полузащитнику. Видео эпизода опубликовал итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Несмотря на случившееся, Руис продолжил матч и был заменен лишь на 84-й минуте. Теперь дисциплинарная комиссия чемпионата Колумбии оценит эпизод и, скорее всего, подвергнет санкциям стадион «Атанасио Хирардот» в Медельине.

Ранее сообщалось, что матч 14 тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» был остановлен через две минуты после стартового свистка из-за того, что фанаты стали кидать бутылки на поле.

Одна из бутылок попала в голову полузащитнику Димитри Пайету. Отметим, что встреча не была доиграна и перенесена на неопределенный срок.

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