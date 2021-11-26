«Ривер Плейт» в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

ТАСС, 26 ноября. «Ривер Плейт» стал чемпионом Аргентины по футболу. Команда из Буэнос-Айреса выиграла турнир в 36-й раз.

В матче 22-го тура «Ривер Плейт» со счетом 4:0 разгромил «Расинг», голами отметились Агустин Палавесино (32-я минута), Хулиан Альварес (48), Брайан Ромеро (68, 78).

«Ривер Плейт» набрал 52 очка и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы. В активе находящегося на второй позиции клуба «Дефенса и Хустисия» 40 очков за 22 игры.

«Ривер Плейт» стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона («Финаль 2014»), а затем обыграла победителя первой части («Инисиаль 2013») «Сан-Лоренсо» в Суперфинале.