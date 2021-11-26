Умер бывший тренер сборной СССР Герман Зонин
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер «Зари» и сборной СССР Герман Зонин скончался на 96-м году жизни, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер «Зари» и сборной СССР Герман Зонин скончался на 96-м году жизни, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.
Во время карьеры игрока Зонин выступал за «Динамо» из Ленинграда и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника. В качестве тренера в 1972 году Зонин привел «Зарю» (Ворошиловград, ныне — Луганск) к победе в чемпионате СССР, после чего провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.
Зонин является заслуженным тренером СССР, РСФСР и Украины.