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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер бывший тренер сборной СССР Герман Зонин

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер «Зари» и сборной СССР Герман Зонин скончался на 96-м году жизни, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

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Источник: fc-zenit.ru

Во время карьеры игрока Зонин выступал за «Динамо» из Ленинграда и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника. В качестве тренера в 1972 году Зонин привел «Зарю» (Ворошиловград, ныне — Луганск) к победе в чемпионате СССР, после чего провел три матча в должности главного тренера сборной СССР.

Зонин является заслуженным тренером СССР, РСФСР и Украины.

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