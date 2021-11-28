Матч «Белененсеш» — «Бенфика» досрочно завершен со счетом 0:7, у хозяев осталось 6 игроков

Гости к моменту остановки игры вели 7:0. Им присуждена победа.

Хозяева смогли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых номинальные вратари, из-за вспышки коронавируса в команде.

В воротах сыграл Алвару Рамалью. Его коллега по амплуа Жоау Монтейру вынужденно занял позицию правого защитника.

После первого тайма в составе «Белененсеша» осталось семь игроков — минимально возможное число футболистов в одной команде. На 48-й минуте один из игроков команды сел на газон заявил, что травмирован, сказав также арбитру: «это конец».