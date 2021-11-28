Бразильский «Палмейрас» во второй раз подряд стал победителем Кубка Либертадорес

ТАСС, 28 ноября. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл «Фламенго» в финальном матче Кубка Либертадорес и во второй раз подряд стал победителем турнира. Встреча прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафаэл Вейга (5-я минута) и Дейверсон (95). У проигравших отличился Габриэл Барбоза (72).

«Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). Бразильские команды сыграли в финале турнира в четвертый раз. «Палмейрас» в третий раз стал победителем турнира.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира «Палмейрас» со счетом 1:0 обыграл бразильский «Сантос». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.