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01:55 (мск), источник: ТАСС

Бразильский «Палмейрас» во второй раз подряд стал победителем Кубка Либертадорес

Финальный матч против «Фламенго» завершился со счетом 2:1.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 ноября. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл «Фламенго» в финальном матче Кубка Либертадорес и во второй раз подряд стал победителем турнира. Встреча прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафаэл Вейга (5-я минута) и Дейверсон (95). У проигравших отличился Габриэл Барбоза (72).

«Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). Бразильские команды сыграли в финале турнира в четвертый раз. «Палмейрас» в третий раз стал победителем турнира.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира «Палмейрас» со счетом 1:0 обыграл бразильский «Сантос». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

«Палмейрас» стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2022 года. В турнире принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Помимо «Палмейраса» на клубном чемпионате мира выступят саудовский «Аль-Хиляль», египетский «Аль-Ахли», мексиканский «Монтеррей», новозеландский «Окленд Сити», эмиратский «Аль-Джазира» и английский «Челси».

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