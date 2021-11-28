Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Уотфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Дженоа
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Торино
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
17:00 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ завоевали серебро чемпионата Беларуси, бронза у минского «Динамо»

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали серебряными призерами чемпионата Беларуси, минское «Динамо» завоевало бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Сегодня БАТЭ на поле «Борисов-Арены» разгромил гостей из «Витебска» со счетом 4:0. Минское «Динамо», которое могло обойти борисовчан, сыграло вничью в Мозыре с местной «Славией» — 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионы страны футболисты «Шахтера» уступили в Солигорске «Гомелю» со счетом 0:1. Лучший бомбардир гомельчан Андрей Соловей забил победный гол на 1-й минуте игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Гродно местный «Неман» победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 3:1. Футболисты «Ислочи» в Молодечно крупно проиграли столичному «Энергетику-БГУ» — 0:4. «Сморгонь» обыграла на своем поле «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. В брестском дерби «Рух» переиграл «Динамо» с результатом 3:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата Беларуси стал гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 19 мячей.

В следующем сезоне высшую лигу пополнят две лучшие команды первой лиги — дзержинский «Арсенал» и бобруйская «Белшина», которые заменят «Сморгонь» и речицкий «Спутник». Минские «Крумкачы», занявшие 3-е место в первой лиге, сыграют в переходных матчах со «Славией» за право выступать в высшей лиге.

Читайте также
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь