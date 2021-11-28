Футболисты БАТЭ завоевали серебро чемпионата Беларуси, бронза у минского «Динамо»

Сегодня БАТЭ на поле «Борисов-Арены» разгромил гостей из «Витебска» со счетом 4:0. Минское «Динамо», которое могло обойти борисовчан, сыграло вничью в Мозыре с местной «Славией» — 0:0.
Чемпионы страны футболисты «Шахтера» уступили в Солигорске «Гомелю» со счетом 0:1. Лучший бомбардир гомельчан Андрей Соловей забил победный гол на 1-й минуте игры.
В Гродно местный «Неман» победил жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 3:1. Футболисты «Ислочи» в Молодечно крупно проиграли столичному «Энергетику-БГУ» — 0:4. «Сморгонь» обыграла на своем поле «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. В брестском дерби «Рух» переиграл «Динамо» с результатом 3:2.
Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата Беларуси стал гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 19 мячей.
В следующем сезоне высшую лигу пополнят две лучшие команды первой лиги — дзержинский «Арсенал» и бобруйская «Белшина», которые заменят «Сморгонь» и речицкий «Спутник». Минские «Крумкачы», занявшие 3-е место в первой лиге, сыграют в переходных матчах со «Славией» за право выступать в высшей лиге.