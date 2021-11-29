13 игроков «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон»

Штамм «Омикрон» появился в ЮАР. Это очередной мутант коронавируса, который является ещё более заразным, чем предыдущие. Пока о новом вирусе известно не так много.



Ранее «Белененсеш» был вынужден выйти на матч 12-го тура с «Бенфикой» в неполном составе. Из-за массового заражения коронавирусом команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.