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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

13 игроков «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон»

13 футболистов португальского клуба «Белененсеш» заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Португальский национальный институт здоровья.

Белененсеш
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Источник: Reuters

Игроки команды сдали тесты, они дали положительный результат. Это первый случай заражения новым штаммом в Португалии.

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Штамм «Омикрон» появился в ЮАР. Это очередной мутант коронавируса, который является ещё более заразным, чем предыдущие. Пока о новом вирусе известно не так много.

Ранее «Белененсеш» был вынужден выйти на матч 12-го тура с «Бенфикой» в неполном составе. Из-за массового заражения коронавирусом команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

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