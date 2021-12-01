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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Англии, сын экс-игрока «Кайрата» и воспитанник «Спартака». Кто из свободных агентов из России мог бы перейти в КПЛ

В чемпионате Казахстана по футболу наступило межсезонье. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о топовых российских игроках без контрактов, которые могли бы усилить наши клубы в ближайшее трансферное окно.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболисты из этой страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), не являются легионерами в КПЛ, поэтому на них стоит обратить внимание.

Роман Нойштедтер

Нойштедтер — самый дорогостоящий российский игрок, который сейчас пребывает без клуба. Последним его местом работы было московское «Динамо», соглашение с которым у экс-игрока сборной России, «Фенербахче», «Шальке», менхенгладбахской «Боруссии», «Майнца», а также юношеских и молодежной сборной Германии истекло в начале июля.

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Нойштедтера с Казахстаном связывает многое. Его отец Петр в свое время выступал за «Кайрат», а несколько лет назад был спортивным директором в алматинском клубе. Учитывая, что в «Кайрате» при новой схеме Курбана Бердыева появилась нужда в качественных латералях, фигура Нойштедтера, выступающего на левом фланге, не выглядит сказочной. Трансферная стоимость 33-летнего игрока, по данным Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Кирилл Маляров

24-летний правый защитник с июля является свободным агентом. Воспитанник академии московского «Спартака» провел более сотни матчей в ФНЛ и выступал в Кубке России за «Ростов». Последним его клубом был «Нижний Новгород». В 2020 году он уезжал в чемпионат Беларуси, поэтому и КПЛ для него не самый худший вариант для продолжения карьеры. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

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Ари

35-летний натурализованный бразилец, по слухам, в зимнее трансферное окно может вернуться в чемпионат России, где он выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Но и в Казахстане игрок такого уровня точно стал бы одним из самых ярких иностранцев. С лета он является свободным агентом.

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На счету этого форварда два матча за сборную России и опыт выступлений в молодежной сборной Бразилии. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Юрий Жирков

38-летний Жирков — один из самых заметных футбольных долгожителей. Его карьера вместила в себя бронзу на Евро-2008, а также выступления за ЦСКА, «Челси», московское «Динамо», «Анжи» и «Зенит». В этих клубах он выиграл множество трофеев. Он становился чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Побеждал в Кубке УЕФА, чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Не раз признавался игроком года в России. По слухам, Жирков может продолжить в «Уфе».

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Поехать играть в Казахстан — почему нет? Есть удачные примеры в лице Андрея Аршавина, Анатолия Тимощука, Вагнера Лава и Зорана Тошича. Сейчас его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Дмитрий Комбаров

Один из братьев Комбаровых с июля находится в статусе свободного агента и больше выступает в роли эксперта для СМИ, хотя и не объявлял о завершении карьеры. Последним клубом Дмитрия были «Крылья Советов». 34-летний левый защитник, защищавший цвета московских «Спартака» и «Динамо», а также сборной России, безусловно, мог бы усилить любой из казахстанских клубов.

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