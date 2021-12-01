Адиев продлил контракт с «Шахтером» (А. Кожахмет)

Адиев продлил контракт с «Шахтером» (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев продлил контракт с карагандинским клубом еще на один год.