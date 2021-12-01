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11:47 (мск), источник: Sports.Ru

Адиев продлил контракт с «Шахтером» (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев продлил контракт с карагандинским клубом еще на один год.

Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Под руководством российского специалиста команда дошла до раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, одолев румынский «ФКСБ» и украинский «Колос», но уступив «Маккаби» из Тель-Авива.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Шахтер» стал финалистом Кубка Казахстана, уступив «Кайрату» в серии пенальти.

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