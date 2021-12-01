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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"
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По словам Канчельскиса вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису € 1,6 млн долга). Андрею предложили согласиться на € 80 тыс., а в случае если он откажется — пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и отправился в полицию. Там начали проверку.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 по июнь 2019 года, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по её выплатам.

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