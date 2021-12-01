Андрей Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

По словам Канчельскиса вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису € 1,6 млн долга). Андрею предложили согласиться на € 80 тыс., а в случае если он откажется — пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и отправился в полицию. Там начали проверку.